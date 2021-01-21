Театры находятся в сложном финансовом положении накануне смягчения ограничительных мер – директор театра Наций

Театры находятся в сложном финансовом положении накануне смягчения ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор театра Наций, гендиректор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина.

«Это позволит нам увеличить доходы, по крайней мере процентов на 40. Нам сложно сейчас финансово существовать. Продавать больше билетов безусловно для нас важно. Все меры безопасности мы как соблюдали, так и будем соблюдать. Одно место между двумя проданными креслами, санитайзеры, маски и все принятые Роспотребнадзором меры мы выполняем». – сказала она.

Ревякина отметила, что приток зрителей также важен для артистов, занятых в спектакле.

«Это очень важно для актеров, все-таки играть не на четверть зала, а на хотя бы половину. Чем больше зрителей, тем лучше для проведения спектакля», — заключила она.

В Москве с 22 января смягчают ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В театрах, кинотеатрах и на концертах максимальное количество зрителей разрешено увеличить с 25 до 50 процентов. С завтрашнего дня начинается продажа дополнительных билетов на спектакли. Возобновят работу музеи, библиотеки, разрешат проводить массовые спортивные, развлекательные и другие мероприятия с условием, что число посетителей не может превышать половину от общей вместимости помещений.