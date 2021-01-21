Депутат Онищенко назвал отмену коронавирусных ограничений в столице долгожданным и разумным решением

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал отмену коронавирусных ограничений в столице долгожданным и разумным решением. Об этом депутат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Могу сказать, что поздно и разумно. Хватит нам уже загонять себя в угол. Пожалуйста, надевайте маску, соблюдайте дистанцию и наслаждайтесь музеями и прочим. Это надо делать, надо детей в школы возвращать, хватит им уже бездельничать. Самое главное, что нам сейчас нужно требовать — это вакцинации от населения, а от властей, чтобы они обеспечили вакциной», — сказал он.

Онищенко подчеркнул, что необходимо наращивать темпы вакцинации граждан.

По мнению врача-эксперта Тимура Пестерев, система здравоохранения на данный момент сможет справиться с ростом заболеваемости, несмотря на отмену ограничительный мер.

«Учитывая, что сейчас коечный фонд освобождается, нагрузка потихонечку спадает, можно выражать сдержанный оптимизм в этом плане», — считает он.

Пестерев также добавил, что об окончательной победе над эпидемией можно будет говорить, когда большинство населения будет устойчиво к коронавирусу.

«Когда у 95 процентов населения будет иммунитете, тогда и закончится. Это вопрос к темпам вакцинации, она добровольная, так что зависит от того, насколько сами люди этого захотят, будут ли соблюдать меры предосторожности.

В Москве с 22 января смягчают ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В театрах, кинотеатрах и на концертах максимальное количество зрителей разрешено увеличить с 25 до 50 процентов. Возобновят работу музеи, библиотеки, разрешат проводить массовые спортивные, развлекательные и другие мероприятия с условием, что число посетителей не может превышать половину от общей вместимости помещений.