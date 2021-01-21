Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жёстком регулировании стоимости зерна, — пишет «Коммерсантъ».

Также министерство сельского хозяйства увидело необходимость в сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. Регионам рекомендовали провести переговоры с производителями на этот счет.