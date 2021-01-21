Суд в Чите приговорил солдата Рамиля Шамсутдинова, застрелившего сослуживцев, к 24,5 годам колонии строгого режима

Кроме того, рядовой должен будет выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда – почти 10 миллионов рублей.

Ответственный секретарь союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова назвала приговор несправедливым.

Шамсутдинов застрелил 8 сослуживцев и ранил еще двух в октябре позапрошлого года. Рядовой объяснил свои действия тем, что над ним издевались старослужащие и командир. Один из обидчиков был признан виновным в неуставных отношениях и получил два года лишения свободы условно.