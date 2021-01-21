Сегодня Генпрокуратура направила в Берлин новый запрос по ситуации с Алексеем Навальным

Предыдущий ответ со стороны властей Германии надзорное ведомство не устроил.

На фоне продолжающегося обмена документами между ведомствами двух стран, в Европе задумались о введении санкций из-за отравления Навального. Немецкий журнал Der Spiegel утверждает, что Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока – 2».

Соответствующая резолюция внесена в Европейский парламент, и голосование по ней намечено уже на сегодня, пишет влиятельное германское издание. Кроме остановки почти завершенного строительства этого преимущественно российского проекта евродепутаты также призывают ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к решению об аресте оппозиционера, а именно, ряда «олигархов», «членов ближайшего окружения Путина» и «пропагандистов из СМИ». Предполагается замораживание их активов и ввод для них ограничений на въезд в Евросоюз, пишет Шпигель.

Санкции, которые предусматривает резолюция, должны быть одобрены всеми 27-ю членами ЕС, что говорит о том, что это будет непросто, отмечают западные наблюдатели. — На следующей неделе рекомендуемые парламентариями меры обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза. Что касается конкретных решений, то они, как ожидается, будут приняты по завершении судебных действий в отношении Алексея Навального.

Навальный был задержан в аэропорту по возвращении из Берлина. Он пробыл в Германии почти пять месяцев после того, как его экстренно госпитализировали с отравлением. На родине претензии к политику возникли у ФСИН. Ведомство требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, мотивируя это нарушением испытательного срока.