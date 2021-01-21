Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам, на которых распространяются призывы к участию в митингах 23 января

В эту субботу сторонники Алексея Навального планируют акцию в поддержку политика. Власти митинг не санкционировали. Накануне удалять соответствующие призывы в социальных сетях ВКонтакте и TikTok потребовал Роскомнадзор.

Сегодня ранним утром полиция приходила в квартиры к некоторым журналистам. В частности, о визите силовиков написал в Твиттере главный редактор сайта «Медиазона» Сергей Смирнов, а также рассказал журналист «Эха» Александр Плющев. Он связал это с грядущей акцией, которую власти не санкционировали.

Плющев назвал визит чистой формальностью и предположил, что силовики пришли к нему как к человеку, у которого уже есть штраф за нарушение правил проведения митинга.

О визитах силовиков сегодня также рассказали соратницы Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш.