В Москве с пятницы снимаются некоторые ограничения, введенные прошлой осенью из-за эпидемии коронавируса

Они касаются работы образовательных и культурных учреждений.

В первую очередь, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, ограничения будут сняты с колледжей, спортшкол, детских досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования. Закрытые еще в прошлом году, они вернутся к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы. При этом студенты вузов останутся на «удаленке» как минимум до 6 февраля.

Послабления коснутся театров, кинотеатров и концертных залов – в них можно будет принимать не четверть посетителей, как раньше, а до половины всей вместимости площадок. Откроются библиотеки и музеи – причем не только столичные. В министерстве культуры уже также сообщили о возобновлении работы федеральных музеев – в их числе, к примеру, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и ряд других.

Кроме того, в Москве с пятницы снимаются ограничения на работу детских развлекательных центров, а также детских уголков и комнат. Впрочем, для всех подобных заведений также остается правило о 50%-й заполняемости. В то же время требование перевести на удаленку минимум треть сотрудников столичных организаций сохраняется, как и режим работы кафе, ночных клубов, баров и дискотек, которые должны закрываться не позднее 23:00.

За последние дни прирост заболевших коронавирусом в Москве, по данным оперативного штаба, снизился. Сегодня он составил около 3,5 тысяч человек. А по всей стране за сутки выявлено около 22 тысяч случаев COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин мотивировал смягчение ограничений тем, что в городе снизилось количество госпитализаций и увеличились темпы вакцинации. С ним согласен врач эксперт Тимур Пестелев, отметивший улучшение эпидемиологической ситуации в столице.

По мнению Пестелева, ограничения можно будет полностью снять, когда 95% населения будут иметь иммунитет к коронавирусу.

Вернуть в театры 50 процентов зрителей — это замечательное решение московских властей, как с творческой точки зрения, так и с экономической, но недостаточное для решения финансовых проблем, сказала «Эху Москвы» директор театра Наций, гендиректор фестиваля «Золотая Макса» Мария Ревякина.

Безусловно, какое-то время потребуется на возвращение зрителей в театр, отметила Мария Ревякина. С завтрашнего дня начинается продажа дополнительных билетов на спектакли.