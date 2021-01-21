Крупнейший российский автодилер «Рольф» прекратил переговоры о продаже бизнеса, — сообщает «Интерфакс», ссылаясь на гендиректора компании Светлану Виноградову. «Рольф» выставлен на продажу в 2019-ом году после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя компании Сергея Петрова. Его обвинили в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Петров в этот момент находился за границей. Он отказался возвращаться в Россию и связал уголовное преследование с попытками рейдерского захвата компании.