Военный суд в Чите приговорил к 24,5 годам колонии строгого режима солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова

Он признан виновным в убийстве восьми сослуживцев в части Забайкалья. Шамсутдинову грозило пожизненное заключение, но присяжные попросили для него снисхождение. Сам рядовой объяснил свой поступок дедовщиной в части.
2021-01-21T13:41:05+03:00
2021-01-21T13:41:05+03:00
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13:41, 21 января 2021
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С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
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