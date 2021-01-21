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13:40, 21 января 2021

В России от коронавируса за сутки умерли 612 человек

Это максимальный показатель с начала года, — следует из данных оперативного штаба. Наибольшее число умерших – в Санкт-Петербурге, 79 человек. За сутки по стране выявлено почти 22 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, в том числе, в Москве – около 3,5 тысяч. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что 66 регионов, включая Москву, вступила в стадию стабилизации.



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