В России от коронавируса за сутки умерли 612 человек

Это максимальный показатель с начала года, — следует из данных оперативного штаба. Наибольшее число умерших – в Санкт-Петербурге, 79 человек. За сутки по стране выявлено почти 22 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, в том числе, в Москве – около 3,5 тысяч. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что 66 регионов, включая Москву, вступила в стадию стабилизации.