Правительство может установить предельный уровень цен на зерно и макароны

По данным «Коммерсанта», для начала министерство сельского хозяйства рекомендовало региональным властям провести переговоры с производителями о сдерживании цен на макаронные изделия, яйца и картофель. За прошлую неделю эти продукты подорожали на 8%.
2021-01-21T13:36:55+03:00
2021-01-21T13:36:55+03:00
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13:36, 21 января 2021
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