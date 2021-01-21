Россия закупит за рубежом препарат для онкобольных «Прокарбазин», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это лекарство давно не поставлялось в Российскую Федерацию, теперь его получат все, кто в нем нуждается, — пообещал премьер.
2021-01-21T13:35:58+03:00
2021-01-21T13:35:58+03:00
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13:35, 21 января 2021
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