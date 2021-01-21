Встреча президента России Владимира Путина и нового президента США Джо Байдена пока не планируется

Для этого должны быть какие-то предпосылки, — сказал журналистам кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, международное очное общение сейчас существенно заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией. Также пока не планируется и телефонный разговор между лидерами двух стран. Об этом ранее сообщили в американском Белом доме.