В Финансовом университете разбираются в ситуации с угрозой отчисления студентов в случае посещения митинга 23 января

В Финансовом университете при правительстве РФ разбираются в ситуации с угрозой об отчислении студентов в случае посещения митинга в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель пресс-службы университета.

«Насколько нам известно, это была личная инициатива кого-то из сотрудников факультета. Это не какая-то официальная позиция вуза, руководства, это человек принял личное решение. Сейчас мы разбираемся. Человек сейчас говорит, что он этого не писал. Сейчас я не могу сказать, как на самом деле было. Сейчас есть информация, что (сотрудница) не отсылала, может, с ее почты кто-то отправил», — сказала она.

В пресс-службе также подчеркнули, что администрация вуза не рассылала студентам писем с предостережениями по поводу присутствия на митинге в поддержку Алексея Навального. Как правило, все официальные обращения к студентам, как отметили в пресс-службе, размещаются на сайте.

Мэрия Москвы ранее не согласовала митинг сторонников арестованного политика Алексея Навального 30 января. Заявку на митинг на проспекте Сахарова подала Либертаринская партия, городские власти отказали организаторам, сославшись на ситуацию с коронавирусом.

Оппозиционера задержали 17 января по возвращении из Берлина, где он проходил лечение. ФСИН просит заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Сторонники политика планируют выходить на протесты 23 января по всей стране с требованием освободить политика, однако согласовывать акции на этот день власти тоже отказываются. Ранее сегодня Роскомнадзор потребовал от администрации мессенджера «ТикТок» блокировать призывы к пользователям выходить в этот день на уличные акции.