Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. По данным «Коммерсанта», Минсельхоз готов ограничить рост цен в этой категории.

Правительство может установить предельный уровень цен на крупы и макаронные изделия. Об этом 20 января заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке. По ее словам, Минсельхоз не устраивает, что фермеры сдерживают продажи зерна в ожидании дальнейшего роста цен. За первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу выросли на 3,5%,а на макаронные изделия – на 8%.

В середине декабря прошлого года были подписаны соглашения о предельных оптовых и розничных ценах на сахар и подсолнечное масло. Это произошло после того, как на удорожание продуктов обратил внимание президент Владимир Путин.

Участники рынка и эксперты предупреждают, что ограничительные меры не всегда работают, и прогнозируют, что зерновой рынок сам стабилизируется после начала действия экспортных пошлин 15 февраля.