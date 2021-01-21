В Красноярске завершено расследование дела об отношении бизнесмена Анатолия Быкова

Предпринимателя обвиняют в убийстве двух человек, совершенном в начале девяностых. По версии следствия, Быков решил убить предполагаемых участников покушения на него самого. Подчеркивается, что ранее к уголовной ответственности удалось привлечь одного из исполнителей преступления. Он приговорен к пожизненному лишению свободы. Еще один участник убийства находится в розыске. Сам Быков вину не признал.