Военный суд в Чите дал почти максимальный срок Рамилю Шамсутдинову, который застрелил восемь сослуживцев в своей части

Военный суд в Чите дал почти максимальный срок рядовому Рамилю Шамсутдинову, который застрелил восемь сослуживцев в своей части.

Обвиняемый получил 24 с половиной года колонии строгого режима. Приговор огласил судья Второго Восточного окружного военного суда Читы Антон Антонов. Он дал всего на полгода меньше чем требовал гособвинитель. Пожизненного заключения Рамиль Шамсутдинов избежал. Присяжные до этого признали, что он заслуживает снисхождения. Приговор рядовой выслушал спокойно, отмечают местные СМИ. Он должен также выплатить почти 10 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим. Их представитель Сергей Грицко рассказал о намерении обжаловать приговор, назвав его мягким. Родственники убитых Шамсутдиновым сослуживцев намерены добиться пожизненного срока. Его адвокат в свою очередь назвал слишком суровым решение суда. Равиль Тугушев сказал агентству ТАСС, что решение об обжаловании примут после изучения мотивировочной части. В октябре позапрошлого года Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев и еще двух тяжело ранил. ЧП произошло в воинской части посёлка Горный в Забайкалье при сдаче караула. Рядовой говорил, что над ним издевались старослужащие и командир, не давали спать и угрожали насилием.

Один из обидчиков Шамсутдинова, Руслан Мухатов, позднее был признан виновным в неуставных взаимоотношениях. Ему дали два года лишения свободы условно и оштрафовали на 30 тысяч рублей.