Юрист: Генпрокуратура не имеет оснований запрашивать информацию по Навальному из Германии при отсутствии дела

Генпрокуратура РФ не имеет оснований запрашивать информацию по Навальному из Германии при отсутствии уголовного дела об отравлении. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель юридического отдела ФБК* Вячеслав Гимади.

«В запросах Генпрокуратура ссылается на Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Но, исходя из самого названия конвенции о правовой помощи «по уголовным делам», данный документ предусматривает ответы на запросы только в рамках возбужденного уголовного дела. Уголовного дела по факту отравления Алексея Навального в Российской Федерации нет, соответственно генеральная прокуратура никаких запросов и поручений о правовой помощи перед другими государствами в данном случае ставить не может. У Генпрокуратуры никаких оснований нет, все это выглядит как псевдоюридический цирк», — сказал он.

Гимади добавил, что содержание ответов Германии на запросы Генпрокуратуры РФ не раскрываются, юристы Навального не имеют к ним доступа.

Генпрокуратура России направила Германии новый запрос по Алексею Навальному. Как сообщается, надзорное ведомство сочло несодержательным предыдущий ответ, полученный из Берлина. В Москве это расценили как неисполнение запросов о правовой помощи по формальным основаниям.

Алексей Навальный провел почти 5 месяцев в Германии после того, как был экстренно госпитализирован с отравлением из Омска в берлинскую клинику. Медики и власти ФРГ сообщили, что политика отравили веществом из группы «Новичок». Россия данную версию отвергает. По возвращении в Россию Алексея Навального арестовали. ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, мотивируя это нарушением условий испытательного срока.

*организация считается властями иноагентом