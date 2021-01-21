Сенат США утвердил директором Национальной разведки Аврил Хейнс

Она стала первой женщиной, которая занимает этот пост, — передает агентство France Press. Ведомство координирует 18 американских спецслужб, в том числе, ЦРУ, АНБ и ФБР. Хейнс ранее уже работала в команде с Джо Байденом. Во время слушаний в Сенате, она пообещала держать разведывательное сообщество подальше от политики и обращала внимание на угрозу киберпространству, исходящую от Москвы.

Бывший посол России в США, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Лукин считает, что сейчас претенденты на работу в новой администрации Джозефа Байдена используют антироссийскую риторику для утверждения их в должности. Вектор российско-американских отношений определится после их назначения.

Владимир Лукин считает, что на данный момент существует кризис доверия между нашими странами, для его восстановления нужна серьезная работа.