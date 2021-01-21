Это и стало причиной аварии, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ДТП произошло этим утром в городе Электросталь. По последним данным, из 20 пассажиров, находившихся в салоне, пострадали, по меньшей мере, 17. Восемь госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Региональная прокуратура начала проверку.
Водитель автобуса, врезавшегося в здание кинотеатра в Подмосковье, сказал, что не смог вывести его из заноса
Это и стало причиной аварии, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ДТП произошло этим утром в городе Электросталь. По последним данным, из 20 пассажиров, находившихся в салоне, пострадали, по меньшей мере, 17. Восемь госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.