Жертвами теракта в Багдаде стали более двадцати человек

Еще свыше сорока получили ранения различной степени тяжести, — передает телеканал «Аль-Арабия». По его сведениям, в районе рыночной площади прогремели два последовавших друг за другом взрыва. Представитель армии Ирака рассказал, что террористы-смертники подорвали себя в момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности. Сейчас силовики перекрыли все дороги, ведущие к так называемой зеленой зоне иракской столицы – району в центре Багдада, где располагаются посольства иностранных государств и центральные офисы госучреждений.