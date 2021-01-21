Жертвами теракта в Багдаде стали более двадцати человек

Еще свыше сорока получили ранения различной степени тяжести, — передает телеканал «Аль-Арабия». По его сведениям, в районе рыночной площади прогремели два последовавших друг за другом взрыва. Представитель армии Ирака рассказал, что террористы-смертники подорвали себя в момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности. Сейчас силовики перекрыли все дороги, ведущие к так называемой зеленой зоне иракской столицы – району в центре Багдада, где располагаются посольства иностранных государств и центральные офисы госучреждений.
2021-01-21T12:36:03+03:00
2021-01-21T12:36:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 21 января 2021
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