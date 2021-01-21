Европарламент, по сведениям прессы, потребует остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Навального

Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на проект резолюции пишет, что, помимо заморозки, проекта в документе говорится о необходимости ввести санкции против физических и юридических лиц, которые участвовали в решении об аресте политика. Ограничительные меры могут заключаться в заморозке активов в Европе и запрете на въезд.

Как ожидается, проект резолюции вынесут на рассмотрение уже сегодня.