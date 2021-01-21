Депутаты петербургского муниципального округа «Смольнинское» оспорят действия полиции и главы местной администрации

Накануне мундепов отправили в отделение с заседания, которое им пришлось провести в коридоре.

Бездействием главы администрации округа Смольнинское Александра Колба займется городская прокуратура. Именно он, по мнению депутатов, отвечает за то, что им пришлось провести заседание в коридоре. Действия же полиции тоже обязательно обжалуют, рассказал «Эху» депутат Никита Юферев. Напомним, накануне вечером депутатам Смольнинского не удалось попасть в зал заседаний. Их не пустили сотрудники, которые подчиняются руководству округа. Депутаты вызвали на помощь полицию, но мероприятие все равно пришлось провести в коридоре соседнего муниципального учреждения. Его руководитель затем написала заявление и силовики задержали всех депутатов, их было 13, которые проводили заседание. В 76-м отделе полиции, куда привезли мундепов, ввели план «Крепость». Из отдела выставили всех, кто приехал депутатам на помощь, а на место прибыли сотрудники Росгвардии и дополнительные силы полиции на пяти микроавтобусах. Поздно вечером депутатов опустили с протоколами за нарушение режима самоизоляции. А именно, за то, что они провели массовое мероприятие.

Осенью прошлого года другой конфликт в Смольнинском дошел до Кремля. Тогда независимые депутаты заменили портрет президента Путина портретом поэта Пушкина. Их за это пообещали привлечь к ответственности за хулиганство.