Оперативный штаб впервые в этом году сообщил о смерти за день более 600 заразившихся коронавирусом в России

Незначительно увеличился и суточный прирост заболевших.

Всего, по данным властей, за день зафиксировано немногим менее 22 тысяч случаев COVID-19. Вновь по приросту на первое место вышла Москва. В городе за сутки почти 3,5 тысячи заболевших. Немного позади Санкт-Петербург, где более 3 тысяч 100 заразившихся, в Подмосковье – около тысячи случаев. На эти три региона приходится и треть всех смертей от коронавируса, зафиксированных за сутки. По данным оперативного штаба, в Северной столице – почти 80 умерших, в Москве – около 70, а в Подмосковье – 59.

Между тем власти столицы с пятницы смягчают некоторые ограничительные меры, введенные еще осенью прошлого года. Так, вновь откроются колледжи, спортшколы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении мэрии Москвы. Их учащимся разблокируют транспортные карты. При этом ВУЗы останутся на дистанционном обучении как минимум до 6 февраля. Помимо этого, откроются библиотеки и музеи, вновь будут разрешены выставки, лекции, мастер-классы и другие подобные мероприятия. При условии, что заполняемость не будет превышать 50%. До этого же порога смогут принимать посетителей театры, кинотеатры и концертные залы – ранее им можно было впускать только до четверти зрителей.

Накануне в Москве общее число заболевших коронавирусом превысило 900 тысяч человек.