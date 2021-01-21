Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами участвовать в митингах 23 января

На эту дату сторонники Алексея Навального запланировали акции протеста с требованием освобождения политика из-под ареста. О планах принять в этом участие стали активно рассказывать пользователи социальных сетей ВКонтакте и TikTok. Роскомнадзор потребовал от сервисов удалять соответствующие призывы. Власти акцию не санкционировали.

Сегодня же надзорное ведомство направило Германии новый запрос по Навальному. Генпрокуратура сочла предыдущий ответ Берлина несодержательным. Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Руководитель юридического отдела ФБК* Вячеслав Гимади сказал «Эху», что Россия, согласно европейской конвенции, должна направлять запросы по уже заведенному уголовному делу.

Гимади уточнил, что содержание ответов ФРГ на запросы Генпрокуратуры РФ не раскрывается

*организация считается властями иноагентом