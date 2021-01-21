Смягчение ограничительных мер позволит большему количеству зрителей ходить в кино без опаски заразиться — Олег Березин

Смягчение ограничительных мер в столице позволит большему количеству зрителей посещать кинотеатры без опаски заразиться. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Самый главный посыл, который заложен в этом указе мэра столицы, скорее не в том, что кинотеатры теперь смогут продавать больше билетов и больше зрителей может прийти в кино, а в том положительном настрое, что ограничения по городу снимаются, жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. И это важнее для потенциальных зрителей, что это безопасно, и надо идти в кино, театр, музей, жить полноценной нормальной жизнью москвича», — сказал он.

Березин при этом отметил, что в кинотеатрах продолжают соблюдаться профилактические меры.

«Кинотеатры очень много применяют противокоронавирусных мер, никто их не отменяет, это и соблюдение социальной дистанции, и масочный режим, есть ограничение по интервалам между сеансами, все эти меры по предотвращению распространения остаются», — заключил он.

Как сообщил мэр Сергей Собянин, в Москве с 22 января смягчают ограничения, введенные из-за коронавируса. В театрах, кинотеатрах и на концертах максимальное количество зрителей разрешено увеличить с 25 до 50 процентов. Возобновят работу музеи, библиотеки, разрешат проводить массовые спортивные, развлекательные и другие мероприятия с условием, что число посетителей не может превышать половину от общей вместимости помещений. Колледжи, спортивные школы, детские досуговые центры и учреждения дополнительного образования также заработают с завтрашнего дня. При этом дистанционное обучение в вузах продолжится до 6 февраля по решению министерства образования, пояснил Сергей Собянин в своем блоге. Транспортные карты студентов по-прежнему остаются заблокированными.