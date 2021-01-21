В Твиттере заблокировали аккаунт китайского посольства в Вашингтоне

Это произошло после того, как диппредставительство написало о том, что проводимая Пекином политика помогла уйгурским женщинам в Синьцзяне перестать быть «машинами для производства детей». Накануне Вашингтон обвинил Пекин в геноциде уйгуров. Госсекретарь Майк Помпео возложил на китайские власти ответственность за жесткие ограничения свободы религии, слова и передвижения боле миллиона мирных жителей, насильственную стерилизацию, пытки и принудительный труд.