Министерство сельского хозяйства увидело необходимость в сдерживании цен на макароны, яйца и картофель

Агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что регионам рекомендовали провести переговоры с производителями на этот счет. По данным властей, на прошлой неделе цены на продукцию выросли на 8%.

Ранее правительство и участники рынка подписали соглашение о корректировке цен на сахар и подсолнечное масло. В соответствии с договоренностями, килограмм сахара в опте должен стоить 36 рублей, а литр масла – 95 рублей.