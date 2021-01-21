ФСБ узнала о планах двух подростков, готовивших вооруженное нападение на школу в Подмосковье

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники подразделения по противодействию экстремизму, совместно со спецслужбой, выявили школьников из поселка Красково. Они признались, что обсуждали план возможного нападения на образовательные учреждения с использованием холодного и огнестрельного оружия после того, как узнали в интернете об идеологии массовых убийств в школах. В отношении подростков начали проверку.
2021-01-21T11:35:38+03:00
2021-01-21T11:35:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 21 января 2021
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