ФСБ узнала о планах двух подростков, готовивших вооруженное нападение на школу в Подмосковье

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники подразделения по противодействию экстремизму, совместно со спецслужбой, выявили школьников из поселка Красково. Они признались, что обсуждали план возможного нападения на образовательные учреждения с использованием холодного и огнестрельного оружия после того, как узнали в интернете об идеологии массовых убийств в школах. В отношении подростков начали проверку.