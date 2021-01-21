Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января

Об этом со ссылкой на надзорное ведомство сообщает агентство РИА Новости. Ранее Роскомнадзор потребовал от социальных сетей «Вконтакте» и TikTok пресекать вовлечение в акции несовершеннолетних.

Сторонники Алексея Навального призвали выйти на улицы в знак протеста против ареста политика. Власти митинг не санкционировали.