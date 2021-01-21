Следователи завели уголовное дело после отравления почти 100 подмосковных школьников

Как говорится на сайте ведомства, за медицинской помощью обратились ученики и сотрудники столовых двух школ Красноармейска. Один школьник госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сайт «МБХ медиа» пишет, что поставщик питания в указанные школы – компания «ПродФутСервис», которую газета РБК, в свою очередь связывала с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Источник ТАСС в правоохранительных органах назвал предварительной причиной отравления ротовирус.