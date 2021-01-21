Президент США отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа

Накануне представитель Демократической партии официально вступил в должность.

В первые же часы в своей должности он подписал 15 президентских указов и две директивы, в основном, отменяющих спорные или скандальные указы Трампа. Так, Байден вернул США в Парижские соглашения о климате, начал процесс возвращения страны в ВОЗ, остановил строительство стены на границе с Мексикой, отменил указ Трампа о запрете на въезд в США жителями семи мусульманских стран и обязал американцев носить маски на территории федеральной собственности и при передвижении между штатами. Команда Байдена также подготовила законопроект о масштабной иммиграционной реформе, которая откроет путь к легализации для 8 миллионов эмигрантов и по сути, станет аналогом широкой амнистии, которую провел Рональд Рейган в 1986 году.

По итогам выборов, Демократическая партия получила власть не только в Белом доме, но и в обеих палатах Конгресса.