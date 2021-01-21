Россия направила Германии новый запрос по Алексею Навальному

Предыдущий ответ со стороны Берлина Генпрокуратуру не устроил.

Нынешний запрос, направленный в Федеральное ведомство юстиции ФРГ, уже пятый по счету. В Генпрокуратуре отметили, что Германия отклонила большую часть ходатайств российской стороны, а переданные протоколы допросов россиянина и его супруги оказались «несодержательны». В частности, немецкая сторона не удовлетворила просьбы о допросе лечащих врачей навального, отказала в предоставлении копий медицинских документов и судебно-медицинских экспертиз. Отказано было и в опросе сопровождавшей в день вылета Навального из Германии в Россию Марии Певчих. В российском ведомстве отметили, что данное обстоятельство фактически свидетельствует о сокрытии германской стороной истинных обстоятельств произошедшего. В новом запросе Генпрокуратура призвала коллег из ФРГ вернуться к исполнению российских запросов в полном объеме.

Ранее Германия заявила, что ответила на все правовые вопросы и призвала возбудить уголовное дело об отравлении оппозиционера. На прошлой неделе Навальный вернулся на родину после лечения. Сразу же по прилету он был задержан, а после – арестован. ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.