В Союзе комитетов солдатских матерей считают несправедливым приговор срочнику Шамсутдинову

В Союзе комитетов солдатских матерей России считают несправедливым приговор 24,5 года колонии строгого режима солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

«Очень несправедливый приговор, очень большой срок. Мне кажется, что Шамсутдинов должен быть наказан, конечно, но не такими сроками. Парень отстаивал свое человеческое достоинство и, если бы в части было все нормально, над ним не издевались, такой трагедии бы не было. Мне кажется, что судьи сыграли по заказу в этой истории. Надеюсь, что наши адвокаты помогут и будут обжаловать это вплоть до Европейского суда по правам человека», — сказала она.

Суд приговорил застрелившего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима. Это на полгода меньше наказания, которое запрашивала прокуратура. Кроме того, судья обязал солдата-срочника выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму почти 10 миллионов рублей.

Шамсутдинов открыл стрельбу в октябре 2019 года при сдаче караула. Восемь человек погибли, еще двое были тяжело ранены. Сам солдат объяснил свой поступок дедовщиной в части. Один из выживших сослуживцев – Руслан Мухатов – был признан виновным по уголовному делу о дедовщине и осужден на два года условно.