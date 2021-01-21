Александр Плющев связывает утренний приход полиции к нему домой с предстоящим митингом сторонников Навального

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев связывает утренний приход полиции к нему домой с предстоящим митингом сторонников Алексея Навального. Об этом журналист сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«По месту моей прописки сегодня в полседьмого утра приходили двое в штатском с удостоверениями полицейских. Это мне рассказала моя теща. Они спрашивали, где я, что я. Сказали, что рано пришли, потому что обязательно хотели застать меня, а то вдруг я уйду на работу. Говорили, что хотели поговорить просто, что я ничего не делал, никаких ко мне нет претензий, это типа профилактика. Они ничего не добились, поскольку я там не живу, а теща не знает, где я живу, и они ушли», — сказал он.

Плющев отметил, что скорее всего это «чистая формальность».

«Если у кого-то есть вопросы и претензии ко мне, правоохранительные органы много раз уже обращались ко мне, они знают, как меня найти. Я думаю, что это предостережение перед митингом, поскольку у меня есть штраф за нарушение на митинге. Думаю, что это чистая формальность, они даже понятия не имеют, кто я такой», — заключил он.

Мэрия Москвы ранее не согласовала митинг в поддержку арестованного политика Алексея Навального 30 января. Заявку на митинг на проспекте Сахарова подала Либертаринская партия – городские власти отказали организаторам, сославшись на ситуацию с коронавирусом.

Алексея Навального задержали 17 января по возвращении из Берлина, где он проходил лечение. ФСИН просит заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Сторонники политика планируют выходить на протесты 23 января по всей стране с требованием освободить политика, однако согласовывать акции на этот день власти тоже отказываются. Ранее сегодня Роскомнадзор потребовал от администрации мессенджера «ТикТок» блокировать призывы к пользователям выходить в этот день на уличные акции.