У блогера Варламова нет предположений по поводу оснований для дела против него об оскорблении власти в Архангельске

У блогера Ильи Варламова нет предположений по поводу оснований для административного дела против него об оскорблении власти в Архангельске. Об этом блогер сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне пришла повестка, мне предложили 1 февраля приехать в Архангельск, потому что там против меня возбудили административное дело по статье 20.1 ч.3. Статья о мелком хулиганстве, третья часть об оскорблении государственных символов. Я не знаю, как я мог оскорбить власть. В Архангельске я снимал сюжет, про состояние жилья. Архангельск славится тем, что там тысячи людей живут в гнилых бараках, где нет канализации, печное отопление. Решить проблему жилья не может уже четвертый мэр, как люди жили в бараках, так они и живут. Видимо, это и оскорбило власть», — сказал он.

Варламов отметил, что завтра его защитник ознакомиться с материалами дела и будет принято решение о дальнейший действиях.

Блогеру Илье Варламову вручили на 1 февраля в управление МВД по Архангельску. В связи с какими именно событиями на него собираются составить протокол, пока неизвестно. В последний раз в Архангельске Варламов был в начале ноября 2020 года. Тогда же он встречался с главой города Виктором Моревым.