Представителя Тайваня впервые официально пригласили на инаугурацию американского президента

На торжественной церемонии вступления в должность Джо Байдена накануне присутствовала Сяо Биким, представляющая интересы острова в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство ТАСС. Этот жест может свидетельствовать о стремлении новой администрации США продолжать курс на поддержание тесных отношений с Тайбэем.

США разорвали дипотношения с островом в 1979-ом году и установили их с КНР, признавая политику «одного Китая». Впрочем, Вашингтон, в то же время, продолжает поддерживать контакт с тайбэйской администрацией и поставляет Тайваню вооружение.