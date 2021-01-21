Сегодня в честь 97-ой годовщиной со дня смерти Владимира Ленина пройдёт возложение цветов к его Мавзолею

Лидер думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов в интервью «Эху» назвал Ленина человеком, который существенно повлиял на развитие истории мировых государств.

Сбор участников начнётся в 10:30 на Манежной площади возле памятника Маршалу Жукову.