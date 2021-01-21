Анатолий Чубайс ушел со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей

В письме, адресованном президенту РСПП, на которое ссылается агентство «Интерфакс», Чубайс попросил досрочно прекратить его полномочия члена бюро правления и председателя комитета по инновационной политике и предпринимательству. Свое решение он объяснил тем, что прекратил заниматься бизнесом.

В начале декабря правительство рекомендовало уволить Чубайса с должности главы «Роснано». Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.