Для вакцины «Спутник» изменили температурный режим

Теперь препарат можно перевозить при температуре до +8 градусов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при этих условиях. Ранее регистрационное удостоверение требовало хранение и перевозку препарата при -18 градусах без возможности даже кратковременного повышения температуры. Это создало трудности с доставкой вакцины в российские регионы.