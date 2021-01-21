Для вакцины «Спутник» изменили температурный режим

Теперь препарат можно перевозить при температуре до +8 градусов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при этих условиях. Ранее регистрационное удостоверение требовало хранение и перевозку препарата при -18 градусах без возможности даже кратковременного повышения температуры. Это создало трудности с доставкой вакцины в российские регионы.
2021-01-21T10:36:20+03:00
2021-01-21T10:36:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 21 января 2021
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