Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 760-й гол в карьере

После этого португальский форвард стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

Свое достижение Роналду оформил красиво. Не в каком то рядовом матче, а в финале Суперкубка Италии, в котором Ювентус встречался с Наполи. Криштиану вышел в стартовом составе туринского клуба и открыл счет в середине второго тайма после углового. Этот гол стал для португальского форварда 760-м в карьере. Так Роналду побил абсолютный рекорд по количеству забитых мячей, принадлежавший чехословацкому форварду Йозефу Бицану. Игравшему в 30-е— 50-е годы прошлого века.

Для того, чтобы установить историческое достижение, Роналду потребовалось 1036 матчей. Которые он провел за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус», а также сборную Португалии.

Ранее Роналду превзошёл достижение легендарного бразильского форварда Пеле, который в 812 официальных матчах забил 757 голов.