Генпрокуратура направила Германии новый запрос по Алексею Навальному

Надзорное ведомство сочло несодержательным предыдущий ответ, полученный из Берлина, — сообщает агентство «Интерфакс». В Москве это расценили как неисполнение запросов о правовой помощи по формальным основаниям.

В Германии Навальный провел почти 5 месяцев после того, как был экстренно госпитализирован с отравлением из Омска в берлинскую клинику. Медики и власти ФРГ сообщили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Россия это отвергает. Сразу по возвращению Навального на родину он был задержан, а затем и арестован. ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, мотивируя это нарушением испытательного срока.