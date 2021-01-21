Суд приговорил застрелившего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима

Это на полгода меньше наказания, которое запрашивала прокуратура. Как сообщает агентство ТАСС, также судья обязал солдата-срочника выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму почти 10 миллионов рублей.

Ответственный секретарь Союза Комитетов Солдатских Матерей России Валентина Мельникова назвала приговор Шамсутдинову несправедливым.

Шамсутдинов открыл стрельбу в октябре 2019-го года при сдаче караула. Восемь человек погибли, еще двое были тяжело ранены. Сам солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями. Один из выживших сослуживцев – Руслан Мухатов – был признан виновным по уголовному делу о дедовщине и осужден на два года условно.