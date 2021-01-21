Объединение партий «За правду» и «Патриоты России» произойдет на базе «Справедливой России» – Миронов

Объединение партий «За правду» и «Патриоты России» произойдет на базе «Справедливой России». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов.

«Единственная парламентская партия из трех – это партия «Справедливая Россия», поэтому объединение будет на нашей базе. Остальные две партии будут вливаться в нашу партию, в названии останется ключевое слово «Справедливая Россия», — сказал он.

Основной задачей объединения партий С.Миронов назвал уменьшение монополии «Единой России» в парламенте.

«Нужно сделать так, чтобы у нас не было монополии «Единой России», чтобы в Госдуме увеличилось количество настоящих социалистов и патриотов. Мы призываем всех, кто на левом патриотическом фланге, объединяться. Думаю, что после Единого дня голосования, осенью этого года, процесс объединения продолжится», — подчеркнул он.

Миронов отметил, что на данный момент принято решение, что он останется лидером объединенной партии. Политик также отметил, что его не смущает фигура лидера движения «За правду» Захара Прилепина.

«Я напомню, что я гвардии старший сержант воздушно-десантных войск и омоновец Прилепин для меня очень узнаваемый и понятный персонаж. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец, что с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе. Я считаю, что он подает хороший пример настоящего патриотизма. Он защищал русский мир и наше братское славянство», — заключил он.

Советы трех политических партий – «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» обсудят перспективу объединения в единую политическую силу. Окончательно процесс образовании новой партии «Справедливая Россия – за правду» может завершиться до конца недели.