С поставщиком школьного питания «Продфутсервис» в Красноармейске расторгнут договор после отравления детей – омбудсмен

С поставщиком школьного питания «Продфутсервис» в Красноармейске расторгнут договор после отравления детей. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Окончательных выводов нету, работает следствие, МВД, прокуратура, но мы понимаем, что, так как это случилось сразу после школы, то скорее всего причиной стало некачественное питание, либо нарушение технологий. Был разорван контракт с поставщиком горячего питания, дальше дело правоохранительных органов», — сказала она.

Мишонова подтвердила, что речь идет о компании «Продфутсервис». По словам обмудсмена, школьников не госпитализировали.

«Состояние (детей) сейчас удовлетворительное. Были все признаки отравления тошнота, диарея, по состоянию ни одного ребенка не надо было госпитализировать», — отметила она.

Уполномоченная по правам ребенка также подчеркнула, что законодательство на данный момент работает не в интересах школьников.

«Федеральный 44 закон работает по принципу аукциона, снижения цены, он действует не в интересах детей. Он действует по принципу, что выигрывает тот, кто дает меньшую цену за услугу. Завтрак, который стоит 130 рублей, как в эту сумму войдут продукты, логистика, готовка, повара? Невозможно в отношении детей работать на понижение. Если мы говорим, что у нас дети в приоритете, дети — наше будущее, давайте сделаем так, чтобы на них не экономили», — заключила она.

Массовое отравление произошло в двух школах в подмосковном Красноармейске. За помощью к медикам обратились 96 детей. Интернет-издание «МБХ.Медиа» утверждает, что еду в школы, где пострадали дети, поставляла компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого пресса называет «поваром Путина».