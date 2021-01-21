В Подмосковной Электростали автобус врезался в здание кинотеатра

Десять человек пострадали, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Авария произошла этим утром, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и въехал в угол здания. Всего в момент ДТП в салоне находились 20 пассажиров.