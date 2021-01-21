В Подмосковной Электростали автобус врезался в здание кинотеатра

Десять человек пострадали, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Авария произошла этим утром, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и въехал в угол здания. Всего в момент ДТП в салоне находились 20 пассажиров.
2021-01-21T09:35:49+03:00
2021-01-21T09:35:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 21 января 2021
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