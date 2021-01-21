Суд приговорил срочника Шамсутдинов к 24,5 годам колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, застреливший сослуживцев в воинской части в Забайкалье, получил 24,5 года колонии строгого режима. О приговоре сообщает агентство ТАСС. Ранее обвинение просило назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы.

ЧП произошло осенью 2019-го года. Солдат-срочник, застреливший восемь человек и ранивший двух, причиной своего поступка называл неуставные отношения. Присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным, отметив при этом, что он заслуживает снисхождения.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в интервью «Эху» сказала, что не считает Шамсутдинова виновным, поскольку убийство было совершено в состоянии аффекта.

Родители потерпевших, в свою очередь, просили суд назначить для Рамиля Шамсутдинова максимально строгое наказание