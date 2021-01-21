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09:09, 21 января 2021

НХЛ обвинила Александра Овечкина и еще троих российских игроков Вашингтон Кэпиталз в нарушении протокола коронавируса

Национальная хоккейная лига обвинила Александра Овечкина и еще троих российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» в нарушении протокола коронавируса. На клуб был наложен штраф, а хоккеистов могут отстранить от ближайших матчей регулярного Чемпионата.

Два последних матча Вашмнгтон проводил в Питсбурге против местных пингвинов. Причем, оба матча проиграл. В один из дней Овечкин вместе с тремя другими российскими игроками Капиталс Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым собрались в гостиничном номере, причем, находясь в близком контакте друг с другом не использовали при этом медицинских масок. В результате НХЛ оштрафовала клуб на $ 100 тыс., а виновных в нарушении протокола коронавируса хоккеистов поместили в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды.
Руководство Вашингтона пообещало провести с игроками разъяснительную работу в связи с инцидентом. А сам Овечкин в официальном твиттере клуба уже извинился за нарушение протокола COVID-19.

Вполне вероятно, что лига отстранит российских игроков «Кэпиталз» на несколько матчей. Поскольку столичная команда уже получала предупреждение о нарушении ковид-протокола в нынешнем сезоне.



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