Европарламент намерен призвать страны ЕС остановить строительство газопровода Северный поток-2 из-за ареста Навального

Европарламент намерен призвать страны ЕС немедленно остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Алексея Навального. Депутаты, как выяснила немецкая пресса, также настаивают на введении санкций против России.

Под санкции, как пишет издание Шпигель, могут попасть физические и юридические лица, причастные к решению задержать и отправить за решётку Алексея Навального. То же касается людей и организаций, ответственных за нападения на российских оппозиционеров. Российские олигархи, члены ближнего круга Владимира Путина и «медиа-пропагандисты» тоже могут попасть под ограничительные меры. Санкции могут включать замораживание активов в странах Евросоюза фигурантов списка, и запрет на въезд. В проекте резолюции также призыв к лидерам ЕС остановить строительство газопровода Северный поток-2. Требование объясняют также арестом одного из главных критиков Кремля. Депутаты Европарламента уже сегодня обсудят проект документа. Поддержать его по данным издания Шпигель готовы фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зелёных. На днях агентство Рейтер со ссылкой на меморандум «Газпрома» сообщило, что компания не исключает приостановку или полную отмену строительства «Северного потока — 2». В «Газпроме» возразили, что намерены достроить проект, несмотря на введенные ранее санкции.

Алексей Навальный был задержан в воскресенье сразу по прилёту в Москву из Берлина, где он почти 5 месяцев восстанавливался после отравления в Томске боевым ядом. В начале недели политика арестовали на 30 суток, причем суд в Химках проходил в отделе полиции, где находился оппозиционер.