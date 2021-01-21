С 22 января в Москве возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры

С завтрашнего дня в Москве смягчают ограничения, введенные в связи с коронавирусом. В соответствии с указом Сергея Собянина, колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы. Возобновляется деятельность музеев, библиотек и других учреждений культуры. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25 до 50% от общей вместимости зала. При этом сохраняется требование о переводе трети сотрудников на дистанционный режим работы и домашний режим для москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Собянин отметил, что в последнюю неделю снизились темпы заражения коронавирусом и количество госпитализаций. При этом увеличились темпы вакцинации.